Ouderdomsdeken van Intermarché-Wanty-Gobert zoekt nog een nieuw contract: "Blijven is een optie"

Het wielerseizoen zit erop en de voorbereidingen voor het volgende seizoen zijn volop aan de gang. Sommige renners zijn nog op zoek naar een nieuw contract.

Afgelopen seizoen reed Domenico Pozzovivo voor Intermarché-Wanty-Gobert. Hij werd in extremis nog erbij gepakt en kreeg een contract voor een jaar.

Dat contract loopt af en Pozzovivo is nog op zoek naar een nieuw contract. Wat het er niet gemakkelijker op maakt is zijn leeftijd. Pozzovivo is immers al 39 jaar oud.

Aan La Gazzetta dello Sport liet Pozzovivo weten dat een verlengd verblijf bij Intermarché-Wanty-Gobert een optie is. Al is het niet duidelijk of zij interesse in een verlengd verblijf hebben.

Ondanks zijn leeftijd toonde Pozzovivo afgelopen seizoen dat hij nog niet versleten is. Hij werd 8e in de Giro, 9e in de Ronde van Zwitserland en 3e in de Ronde van Emilia.