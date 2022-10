Thomas De Gendt heeft het meeste aantal koersdagen op zijn teller in 2022

Thomas De Gendt zat heel wat dagen op zijn fiets dit jaar.

Thomas De Gendt zat veel op zijn fiets dit jaar, heel veel. De Gendt begon er al aan op 1 februari in de Saudi Tour. Daarnaast reed hij onder meer ook Parijs-Nice, de Giro, de Ronde van Polen, de Vuelta en net nog de Ronde van Langkawi. De Gendt won ook de achtste rit in de Giro in Napoli na een dag in de aanval.

De teller van het aantal koersdagen van De Gendt komt daarmee op 97. Daarmee heeft hij negen koersdagen meer dan de tweede en de derde, Danny van Poppel en David Cimolai, die 88 koersdagen hebben.

Verder vinden we Alexander Kristoff met 86 dagen en Thibaut Pinot, Adrien Petit en Julius van den Berg met 84 koersdagen. De volgende Belg in het lijstje is ook een rener van Lotto-Soudal, Sylvain Moniquet komt in zijn tweede jaar als prof aan 82 koersdagen.