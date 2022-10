Eddy Merckx spreekt zich nu toch uit: "Raad Remco Evenepoel aan om de Giro te rijden"

Eddy Merckx heeft zich nu toch uitgesproken over de keuze die Evenepoel te wachten staat: de Giro of de Tour rijden in 2023.

Eerder werd Merckx op tv naar zijn mening hierover gevraagd, maar toen bleef hij op de vlakte. Inmiddels heeft De Kannibaal wel laten uitschijnen dat hij niet denkt dat Quick.Step al sterk genoeg is om Evenepoel aan de zege in de Tour te helpen. In La Gazzetto dello Sport schept de grootste wielrenner aller tijden al helemaal klare wijn.

"De laatste maanden heeft hij grote stappen gezet: Luik, de Vuelta, het WK", zegt Merckx over Evenepoel, die hij een grote kampioen noemt. "Nu raad ik hem aan om de Giro te rijden. Op dit moment in zijn carrière beter is dat beter dan de Tour te rijden. Bovendien is in Italië koersen altijd speciaal: de prachtige plaatsen, de tifosi, het eten,.."

GRENZEN LEREN KENNEN

Kan Evenepoel de Giro dan wel winnen? "Hij heeft een evolutie doorgemaakt met het winnen van een grote ronde in de Vuelta. Daar ging hij zelfs op steile beklimmingen aanvallen. In de Giro zal het moeilijker zijn. De bklimmingen zijn langer en gaan vaak boven de 2000 meter hoogte. Er kan ook sneeuw en koude bij komen kijken, maar Evenepoel moet zichzelf testen. Alleen zo leert hij zijn grenzen kennen."