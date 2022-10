Kata Blanka Vas blijft twee Nederlandse veldrijdsters voor in Ardooie, top 5 voor Norbert-Riberolle en top 10 voor Cant

Het is crossen geblazen in Ardooie en daar heeft Kata Blanka Vas de Nederlandse concurrentie geen overwinning gegund.

Kata Blanka Vas had er in haar trui van Hongaars kampioene wel zin in. Vas nam in de eerste ronden volop het initiatief en leek er dan al vandoor te gaan. Shirin van Anrooij sprong er wel nog een keertje naartoe. Later in de wedstrijd moest de Nederlandse haar concurrente dan toch definitief laten gaan.

Zij waren duidelijk de twee sterksten in koers, de rest volgde op meer dan een minuut. Er was wel spanning door de laatste podiumplaats: tussen Van Alphen en Bäckstedt. Op dat moment in de cross maakten Riberolle en Cant de top zes compleet.

NORBERT-RIBEROLLE EINDIGT STERK

Van Alphen stelde wel haar podiumplaats veilig. Riberolle eindigde sterk en geraakte nog tot bij Bäckstedt. Riberolle finishte zelfs nog voor het Welshe toptalent op plek 4. Dit dus allemaal ver achter Vas, die naar de zege soleerde, en Van Anrooij, die als nummer 2 over de streep kwam. Voor Sanne Cant werd het uiteindelijk een zevende plaats.