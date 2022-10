Kata Blanka Vas na haar zege in Ardooie: "Het was moeilijker dan het leek"

Kata Blanka Vas won in Ardooie haar 1e cross in België van het seizoen. Achter haar maakte Shirin van Anrooij haar seizoensdebuut.

"Het leek alsof deze overwinning gemakkelijk was", vertelde Kata Blanka Vas in het flashinterview na haar winst in Ardooie. "Maar dat was het niet. Ik moest stevig knokken. De anderen lieten me niet gaan. Pas bij mijn 3e poging net voor we het asfalt weer opreden en toen Shirin van Anrooij een foutje maakte, kon ik wegrijden."

Door de regenval lag het er op sommige plaatsen modderig bij. "Gelukkig was er maar één echte ploeterzone", ging Vas verder. "De rest van het parcours was glibberig en technisch, wat mij beter uitkwam."

SHIRIN VAN ANROOIJ ZIET NOG WERK

Achter Vas eindigde Shirin van Anrooij in Ardooie op een 2e plaats. "Ik moet nog wennen aan de interval. Ook heb ik nog niet veel crosstraining gedaan. Hopelijk gaat het in Tabor technisch beter zijn, maar al bij al hou ik een goed gevoel aan deze cross over", aldus van Anrooij in het flashinterview.