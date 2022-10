Quinten Hermans duikt opnieuw het veld in en geeft zijn doelen aan

Quinten Hermans begint in Ardooie aan zijn veldritseizoen. Dat is al 12 dagen na zijn opgave in de Ronde van Lombardije.

Na het wegseizoen begint voor Quinten Hermans het crossseizoen. Zijn 1e afspraak is de Kermiscross in Ardooie. Daarna volgen verschillende crossen. Het uiteindelijke doel voor Hermans zijn de kampioenschappen Het EK is zijn 1e doel van het seizoen. Aan Het Nieuwsblad vertelde Hermans dat ter voorbereiding van het EK in Namen naast Ardooie ook nog Tabor (wereldbeker), de Nacht van Woerden, Ruddervoorde (Superprestige) en Maasmechelen (wereldbeker) rijdt. Hij heeft die crossen nodig om zich opnieuw crosser te voelen. Na het EK gaat de riem er 2 weken af voor Hermans. Hij zal daarna met Alpecin-Deceuninck op ploegstage in Spanje vertrekken. Daarna volgt zjin 2e deel van het seizoen. Die loopt van midden december tot aan het BK in Lokeren. Verder kijkt Hermans nog niet. Indien de vorm aanwezig is, volgt eventueel nog het WK in Hoogerheide.