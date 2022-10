Ervaren Luxemburgse blijft ook de komende 2 jaar ploegmaat van Lotte Kopecky

Christine Majerus blijft 2 jaar langer ploegmaat van Lotte Kopecky. De Luxemburgse heeft bij SD Worx voor 2 jaar bijgetekend.

Sinds 2014 rijdt Christine Majerus al voor SD Worx. Toen heette de ploeg nog Boels-Dolmans. In 2022 liep haar contract af, maar ze tekende voor 2 jaar bij.

"Waarom zou ik veranderen van ploeg als ik het bij SD Worx naar mijn zin heb", vertelde Majerus. "Ik ben er trots op dat ik bij het nummer 1-team van de wereld zit en ze willen nog altijd met me doorgaan."

"Ik ben vooral een renster die in dienste van de ploeg rijdt, maar ik weet ook dat ik af en toe in bepaalde wedstrijden mijn eigen kans mag gaan. Ook vind ik het mooi dat ik de jonge rensters wegwijs maak", aldus Majerus.

Majerus is ploegmate van Lotte Kopecky. Ze is meervoudig Luxemburgs kampioene op de weg en in het tijdrijden. Ook pikt ze af en toe een cross mee.