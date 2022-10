Europees kampioene Lucinda Brand breekt middenhandsbeentje tijdens verkenning Wereldbeker Tábor

Geen Europese kampioene zondag aan de start van de Wereldbeker veldrijden in het Tsjechische Tábor bij de vrouwen.

De Nederlandse Lucinda Brand heeft een middenhandsbeentje gebroken tijdens de verkenning, dat maakte haar ploeg zelf bekend op sociale media. Het is nog niet bekend hoelang de Nederlandse buiten strijd zal zijn. Maandag wordt Brand geopereerd door dokter Toon Claes in Herentals.

Haar Europese titel verdedigen op 5 november in Namen zal niet lukken.Brand eindigde in de eerste twee wereldbekers in Waterloo en Fayetteville als derde en tweede en staat tweede in het klassement.

