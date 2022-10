Fem van Empel maakt het verschil aan het einde en heeft nu al een Wereldbeker-hattrick beet

Ging Fem van Empel al de hattrick kunnen volmaken in de Wereldbeker? Haar landgenotes legden haar wel wat in de weg, maar Van Empel bleek na haar twee eerdere zeges in Wereldbekercrossen ook in Tábor de sterkste.

Door het breukje in haar hand dat Lucinda Brand gisteren tijdens de verkenning opliep, waren alle ogen gericht op Fem van Empel. Dat wilde echter niet zeggen dat de winnares van de vorige Wereldbekercrossen alle last op haar schouders ging nemen. Eerst reden een tiental rensters weg. Uit die groep rukten Van Empel, Pieterse en Worst zich nadien wel even los.

Dat was nog niet de definitieve schifting in de wedstrijd, want Vas, Betsema en Alvarado konden toch weer komen aansluiten. Met zes was toch iets te veel, zo oordeelde Vas. Na de versnelling van de Hongaarse moesten Betsema en Alvarado weer lossen, maar opnieuw slechts voor eventjes. In hun zog geraakte ook Van Anrooij nog vooraan.

VAN EMPEL MAAKT HET WEER AF

Het bleef dus lange tijd samentroepen. Na nog eens een passage over de balkjes leek het toch een strijd met zijn drieën te worden tussen Worst, Pieterse en Van Empel. Laatstgenoemde kon diep in de slotronde haar landgenotes toch op enkele seconden zetten. Aan het eind van het verhaal is de winnares dus toch weer dezelfde. Pieterse werd tweede, Worst derde. Betsema en Vas maakten de top vijf compleet.