Jumbo Visma onder de indruk van Evenepoel: "Dat is gewoonweg gestoord"

De evolutie van Remco Evenepoel tot volwaardige ronderenner maakt het ook voor Jumbo Visma niet gemakkelijk.

Nu Remco Evenepoel de Vuelta gewonnen heeft rekent Jumbo Visma op nog meer concurrentie in alle grote rondes. “We krijgen er in het klassementswerk een zware tegenstander bij met Evenepoel en ik kijk er eerlijk gezegd ook naar uit. Zijn tijdrijderscapaciteiten zijn gestoord. Daar is hij zo goed in”, zegt Merijn Zeeman, sportief directeur bij Jumbo-Visma, aan VeloNews.

“En hij is ook enorm verbeterd in de bergen. Hij is voor mij logischerwijze één van de beste klassementsrenners ter wereld. Hij heeft een fantastisch seizoen gereden en op zo'n jonge leeftijd al een ongelofelijk palmares bij elkaar gefietst. Daar heb ik veel respect voor. Ik denk dat hij de komende jaren nog veel zal winnen.”

“Primoz Roglic en Jonas Vingegaard zullen écht op hun best moeten zijn om Evenepoel te kunnen kloppen en zelfs dan zal het moeilijk worden. Ik denk dat de grote rondes de komende jaren een grote 'show' zullen worden.”