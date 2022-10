Jurgen Mettepenningen hard voor Sven Nys: "Het is niet omdat je elke week in een tv-studio zit..."

Pauwels Sauzen-Bingoal domineert de tv-crossen... Maar liefst elf heeft de ploeg van Jurgen Mettepenningen er gewoon. De ene andere zege was voor Baloise Trek.

Pauwels Sauzen-Bingoal heeft zowel bij de mannen als de vrouwen zo goed als alles wat er te winnen was gewonnen. “Ik tel liever in tv-crossen en dan hebben we elf op twaalf gescoord. Met drie verschillende winnaars. Bij mijn weten heeft geen enkele ploeg dat ooit gerealiseerd”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Er zijn 28 veldritploegen ingeschreven bij de UCI en iedereen is vrij om zijn budget te verhogen. In onze ploeg zit veel koerskennis en scoutingswerk van onze sportieve cel: Betsema, Van Empel, Kamp, Ronhaar en nu ook Fleur Moors, Leonie Bentveld, Yordi Corsus... Wij hebben ze ontdekt en geschoold of gaan ze nog verder scholen. Toen Iserbyt van de ploeg van Nys overkwam naar de onze, geloofden er nog weinige andere managers of ploegleiders in hem. Tja, wie heeft er dan gelijk gekregen?”

De vraag is of Sven Nys dan geen koerskennis heeft. “Het is niet omdat je elke week in een tv-studio zit, dat je meer koerskennis hebt. Wij sporen talent op en maken het beter. Mocht Pim Ronhaar bij ons zijn gebleven, stond hij volgens mij nu nog verder.”