Het gaat de goede richting uit met Michael Valgren: eerste trainingsritje op de weg sinds zware valpartij

Michael Valgren (30) zit weer op de fiets na zijn zware val in de Route d'Occitanie.

In de vierde rit van de Route d'Occitanie viel Michael Valgren zwaar. Hij ontwrichte zijn heup, brak zijn bekken en liep een zware knieblessure op.

Sindsdien moet de Deen revalideren en heeft hij nog altijd moeite met het plooien van zijn knie. Vorige week maakte zijn team EF Education-EasyPost bekend dat Valgren volgend jaar een stapje terug doet naar het opleidingsteam om zijn revalidatie op zijn tempo te kunnen volbrengen.

Nu heeft Valgren in en rond zijn woonplaats Monaco een eerste ritje gemaakt van iets minder dan 30 kilometer. Daarvoor reed hij telkens in kleine blokjes van een kwartier of minder dan 10 kilometer op de rollen. De Deen voegde als beschrijving aan zijn ritje toe: "Verdorie, dat voelde goed".