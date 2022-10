Zdeněk Štybar brandt nog altijd van ambitie: "Wil een monument winnen en weer naar de Tour"

Zdeněk Štybar reed enkele crossen, maar trekt er tot kerstmis de stekker uit. Hij heeft ook altijd veel ambitie op de weg.

Zdeněk Štybar reed nog tot nu toe vijf crossen: twee in Slowakije, de Kermiscross in Ardooie, de Wereldbeker in Tabor en dinsdag nog de Nacht van Woerden. Hij stopt nu met crossen en hoopt rond kerstmis om daarna nog een cross of zes te rijden en misschien ook nog het WK.

Op 1 januari is zijn verhaal bij Quick-Step ook afgelopen, hij rijdt vanaf dan bij BikeExchange-Jayco. "Ik ben niet boos op Patrick (Lefevere, red.) of zo. Hoe ouder ik word, hoe beter ik besef dat wielrennen puur business is. Ik heb twee jaar niet gepresteerd, maar werd wel betaald. Als ik daarom niet kan blijven, begrijp ik dat", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

Bij zijn nieuwe ploeg wil Štybar nog heel wat bereiken. "Ik wil nog altijd heel graag een monument winnen. Een rit in de Giro zou ook leuk zijn, dan heb ik in elke grote ronde een rit gewonnen. En ik wil nog een keer terugkeren naar de Tour", zegt hij nog. Maar hij wil vooral gezond blijven na de vele ziekte in 2021 en 2022, anders gaat het mentaal niet meer lukken.