🎥 Het parcours van de Tour de France Femmes 2023 is bekend: aankomst bergop en een tijdrit

Het parcours van de Tour de France Femmes 2023 is bekendgemaakt. Er zijn heel wat duidelijke verschillen met 2022.

Na een terugblik op de Tour de France Femmes 2022 met daarin de mooiste en meest opvallende beelden maakte Tourbaas Marion Rousse het parcours voor 2023 bekend.

Op voorhand waren al geruchten over de Grand Départ en die werden ook bevestigd. De start zal in Clermont-Ferrand zijn. De 1e etappe komt ook toe waar die gestart is. De 2e etappe zal geaccidenteerd zijn. Etappe 3 is eerder voor de sprinters, terwijl etappe 4 weer meer voor de punchers is, met een aankomst in Rodez. Daarna volgt een overgangsetappe met een vlak einde naar Albi. Etappe 6 is een vlakke etappe.

Etappe 7 wordt een bergetappe in de Pyreneeën. Eerst is er de Aspin. Daarna volgt een aankomst bergop op de Tourmalet. De kant van La Mongie wordt beklommen. Daarmee zullen de rensters ook voor de 1e keer in de Tour boven de 2000 meter gaan. Afsluiten doen we met een individuele tijdrit in en rond Pau.

