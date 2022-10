Tadej Pogačar blikt terug op duel met Van der Poel in de Ronde: "Een van de hoogtepunten van het seizoen"

Tadej Pogačar belooft snel een duel met Remco Evenepoel en kijkt terug op zijn eerste deelname in de Ronde van Vlaanderen.

Bij L'Equipe kwam Tadej Pogačar nog eens terug op de Tour van dit jaar. "Om de een of andere manier voelt deze tweede plek als een overwinning voor mij. Ik heb veel geleerd van deze zomer en heb er motivatie uit gehaald. Ik voel meer liefde van het publiek dan na mijn twee eerdere Tour-zeges."

Ook volgend jaar is Tour, die hij voor de derde keer kan winnen, opnieuw het hoofddoel. "Ik wil de Giro rijden, maar op dit moment ben ik daar nog niet te veel mee bezig. Dat is iets voor later. Mijn seizoenen zijn lang, en je kan het niet volhouden om altijd 100% te zijn."

Hij blikte ook nog terug op zijn eerste deelname in de Ronde van Vlaanderen. "Het duel met Mathieu blijft een van de hoogtepunten van mijn seizoen. Ik was een rookie en had geen idee wat ik kon verwachten. Maar ik had een goede dag. Ik was heel boos dat ik naast de overwinning greep, maar dat was achteraf snel vergeten. Het is geen slechte herinnering. Ik zou er dan ook graag nog eens terugkomen."

Pogačar koerste ook nog niet veel tegen Remco Evenepoel, maar lang moeten we daar niet op wachten denkt de Sloveen: "Dat duel er komt snel aan”