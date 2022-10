Romain Bardet in zijn nopjes over Tour-parcours met weinig tijdritkilometers: "Dit parcours enthousiasmeert"

De Franse klassementsrenners zijn traditioneel niet zo goed tegen de klok en Romain Bardet vindt het parcours van de Tour van 2023 dan ook goed.

Romain Bardet won al drie etappes in de Tour en werd in 2017 al eens derde in het eindklassement van de Tour. Dit jaar werd hij nog zesde in de Tour, weliswaar op meer dan 18 minuten van eindwinnaar Jonas Vingegaard.

Het Tour-parcours van volgend jaar, met slechts 22 kilometers tegen de klok is dan ook op maat van de Fransman, evenals zijn landgenoot David Gaudu, die dit jaar vierde werd.

“Dit parcours enthousiasmeert. Ik ben echt verrast door hoe ASO de platgetreden paden heeft verlaten. Deze route is ongezien. Er is slechts 1 tijdrit, de eerste dagen zijn een uitdaging en dan heb je al meteen veel klimwerk” zei hij bij L’Equipe.

“Het wordt de zwaarste eerste week ooit in een grote ronde. De hiërarchie zal na de 9e rit met de Puy de Dôme al duidelijk zijn.”