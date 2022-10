Alweer prijs voor Fem van Empel in de Wereldbeker: vierde overwinning op rij in Maasmechelen

In de vierde Wereldbekercross van het seizoen, voor het eerst in Maasmechelen, heeft de Nederlandse Fem van Empel opnieuw gewonnen.

Bij de vrouwen was het opnieuw Nederland boven. En ook het jonge geweld was weer van de partij. Het waren drie rensters van het jaar 2002 die er vandoor gingen: Puck Pieterse, Fem van Empel en Shirin van Anrooij. Ook Alvarado was mee, maar ze moest onderweg lossen.

Pieterse legde haar concurrentes een snoeihard tempo op in de laatste ronde, maar toch vond Van Empel het gaatje om haar te counteren. Ze pakte enkele lengtes en de andere twee zagen haar niet meer terug.

Fem van Empel pakte haar vierde overwinning op rij in de Wereldbeker dit seizoen en behoudt haar clean sweep. Puck Pieterse was alweer tweede, Shirin van Anrooij werd derde.

Naar de Belgen was het ver zoeken in de uitslag. Laura Verdonschot werd 18e op 3'24", Sanne Cant werd 19e op 3'27".