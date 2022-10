Eindelijk prijs voor Laurens Sweeck! Hij neemt wraak op zijn ex-ploegmaats en wint de Wereldbeker in Maasmechelen

In de vierde Wereldbekermanche van het seizoen heeft Laurens Sweeck zijn eerste overwinning van het seizoen behaald.

In tegenstelling tot zaterdag in Ruddervoorde was Laurens Sweeck nu wel goed weg. Ook Quinten Hermans was goed weg en zat in het wiel van Sweeck in tweede positie, maar Hermans viel in een van de eerste bochten.

Alles bleef min of meer op een lint, maar uiteindelijk waren het toch weer dezelfde drie die er vandoor muisden. Sweeck, Vanthourenhout en Iserbyt leken weer op weg naar een mooi gevecht. Maar halfweg de wedstrijd viel Iserbyt en Vanthourenhout kon Sweeck niet meer volgen.

De vogel was gaan vliegen en niemand zag hem nog terug. Lars van der Haar zette de achtervolging in op Sweeck, Iserbyt kwam uiteindelijk nog aansluiten bij de Nederlander. In de laatste ronde liet Van der Haar Iserbyt weer nog achter.

Sweeck reed in de laatste ronde nog lek, maar Van der Haar kwam niet meer dichter dan 13 seconden. Eli Iserbyt werd derde op 20 seconden. Vanthourenhout werd vierde, Vandeputte vijfe, Kuhn zesde en Hermans werd nog zevende.