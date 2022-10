Officieel: Sonny Colbrelli stopt met koersen door hartproblemen: "Probeer het met de glimlach te doen"

Sonny Colbrelli (32) ziet zijn carrière abrupt ten einde komen.

Sonny Colbrelli had in het najaar van 2021 nog Parijs-Roubaix gewonnen en startte in 2022 nog vol ambitie en werd tweede in de Omloop. Maar in de twee rit van de Ronde van Catalonië liep het mis. Hij werd tweede in de sprint, maar kreeg nadien een hartstilstand. Hij werd gereanimeerd en kreeg een defibrillator.

Colbrelli kondigt nu ook officieel zijn afscheid aan. “Na wat er in Catalonië is gebeurd, is de hoop om profrenner te kunnen blijven nooit weg het geweest, zij het minimaal. Ik wist dat de terugweg moeilijk zou zijn met een defibrillator, want hij is verboden in Italië.”

“Ik neem afscheid van het wielrennen en probeer het met een glimlach te doen voor het goede dat het me heeft gegeven, ook al doet het pijn om afscheid te nemen na een seizoen als vorig jaar. Dat het beste uit mijn carrière was.

“Ik leerde wat het leven biedt en wat het leven vraagt. Maar het geeft ook terug in een andere vorm. Het is mijn leven waar ik dankbaar voor wil zijn, een leven dat ik dreigde te verliezen en dat me een tweede kans gaf.”