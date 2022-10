Ook de Belgische junioren deden het weer goed in de Wereldbeker in Maasmechelen

De junioren blijven het goed doen in de Wereldbeker.

Vorige week in Tabor werd Viktor Vandenberghe al derde, dat deed hij Maasmechelen nog eens over. Hij moest enkel de Nederlander Guus Van den Eijnden en de Fransman Léo Bisiaux laten voorgaan.

In het klassement staat Vandenberghe ook op een derde plaats, hij volgt op 20 punten van Bisiaux. Ook bij de vrouwen junioren haalde een Belgische opnieuw het podium.

In Tabor werd Fleur Moors derde, in Maasmechelen deed ze een plekje beter. Ze strandde op 8 seconden van de Nederlandse Lauren Molengraaf. De Canadese Ava Holmgren werd derde op 44 seconden. In het klassement staat Moors tweede op 25 punten van Molengraaf.

Vandenberghe en Moors moeten nu wachten tot begin januari voor een nieuwe manche in de Wereldbeker. Zonhoven, Benidorm en Besançon staan allemaal nog op het programma in de eerste maand van het jaar.