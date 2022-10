Alejandro Valverde zet Remco Evenepoel boven Tadej Pogacar: "Indrukwekkend op zijn leeftijd"

Alejandro Valverde is nog maar net gestopt, maar hij heeft wel nog een kijk op het wielrennen.

De Ronde van Lombardije was de laatste koers die Alejandro Valverde in zijn carrière reed. Hij zakte wel nog af naar Azië voor het na-Tourcriterium in Singapore. Daar had hij een gesprek met Cyclingnews.

"Tadej Pogacar is exceptioneel, maar Remco Evenepoel doet dingen waarmee hij iedereen verrast", aldus Valverde. "Hij is superieur aan alle anderen en is op dit moment de beste renner ter wereld. En met een groot verschil."

Valverde heeft met 4 keer Luik-Bastenaken-Luik, 5 keer de Waalse Pijl, de Vuelta, het WK in 2018 en nog heel wat overwinningen een indrukwekkend palmares, maar hij denkt dat Evenepoel hem zal overtreffen: "Als hij blijft doorgaan zoals hij bezig is, zal hij beter doen dan ik. Het is indrukwekkend dat je op die leeftijd al Luik-Bastenaken-Luik, de Vuelta, het WK en de Clasica San Sebastian wint."