'Wout van Aert is zeker van zijn stuk en hakt definitief de knoop door over sensationeel geheim wapen'

Wout van Aert zal er goed over hebben nagedacht. Hij heeft definitief de knoop doorgehakt over het al dan niet inzetten van zijn geheim wapen tijdens de olympische tijdrit.

Nu is dat geheim wapen eigenlijk al geen geheim meer. De afgelopen dagen was er veel te doen over het plan van Wout van Aert om de tijdrit aan te vatten met twee volle wielen. Een vol achterwiel is de gewoonte bij tijdritfietsen. Ook met een vol voorwiel rijden is toch een redelijk ongezien idee waar Van Aert mee voor de dag komt.

Het was dan nog altijd de vraag of hij in de tijdrit straks effectief met die twee volle wielen zal rijden. Het Laatste Nieuws meldt dat Van Aert er uit is. Omdat er momenteel nauwelijks wind staat in Parijs, heeft Van Aert beslist om wel degelijk met twee volle wielen van start te gaan. Dat wordt dus een bijzonder zicht.

Van Aert kijkt naar de wind

De wind is sowieso een factor om rekening mee te houden bij deze beslissing. Als er te veel wind zou staan, zou het te moeilijk zijn om een tijdritfiets met twee volle wielen onder controle te houden. Aangezien het met die wind best lijkt mee te vallen, is het ook een gemakkelijkere beslissing geworden voor Wout van Aert en zijn entourage.

Andere weersomstandigheden om rekening mee te houden tijdens de tijdrit betreft de regenval. Het zou lichtjes aan het regenen zijn in Parijs. Het is dus niet in grote mate dat dit invloed zou hebben op de tijdrit. Als Van Aert een sterke prestatie kan leveren, zal er zeker gewezen worden naar die twee volle wielen op zijn fiets.

Sterke tijdrit Van Aert al lang geleden

Het is immers al lang geleden dat Van Aert in het tijdrijden nog sterk kon uitpakken. De twee volle wielen zouden meer aerodynamica en wattagewinst moeten opleveren.