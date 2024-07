Afscheidnemende Brown (32) verrast op olympische tijdrit, Kopecky komt ten val en grijpt naast medaille

De Australische Grace Brown (32) heeft de Olympische titel in het tijdrijden gepakt. Lotte Kopecky kwam ten val en moest vrede nemen met de zesde plaats.

Lotte Kopecky was één van de outsiders voor een medaille op de olympische tijdrit in Parijs. Ze had zich het voorbije jaar goed voorbereid en mocht dus dromen. Het regende echter pijpenstelen in de Franse hoofdstad.

Dat maakte het parcours bijzonder gevaarlijk en vooral de Amerikaanse Knibb had daar problemen mee. Zij ging vier keer tegen de grond. Het was echter voor iedereen opletten, ook voor Kopecky.

Kopecky valt, Brown pakt olympische titel

Kopecky zette bij het eerste tussenpunt de vijfde tijd neer, maar kwam even later ten val. Ze kon zich wel snel weer herpakken, maar Brown en Dygert waren wel nog een halve minuut sneller. Kopecky was vijfde bij het eerste tussenpunt.

Ook Dygert ging tegen de grond en zo was Brown duidelijk de snelste bij het tweede tussenpunt, met een voorsprong van 51 seconden op Dygert en Henderson. Lotte Kopecky was achtste bij dat tweede tussenpunt op net geen anderhalve minuut.

Kopecky eindigde nog goed en werd zesde, op zo'n 25 seconden van het podium. Aan Grace Brown (32), die op het einde van het jaar, de fiets aan de haak hangt, was niets te doen. De Britse Anna Henderson pakte zilver, de Amerikaanse Chloé Dygert het brons.

