Campenaerts ziet Evenepoel als grote favoriet voor goud in de olympische tijdrit en zegt ook waarom

Remco Evenenpoel behoort straks tot de topfavorieten op de olympische tijdrit in Parijs. Victor Campenaerts onthult waarom hij Evenepoel als de grote favoriet ziet.

Het parcours van de olympische tijdrit in Parijs is 32,4 kilometer lang en telt 125 hoogtemeters. Geen beklimming onderweg dus, waar Evenepoel tegen de zwaardere Ganna en Tarling sowieso een voordeel zou gehad hebben.

Toch ziet Victor Campenaerts een voordeel voor Evenepoel op het stadsparcours in de Franse hoofdstad. "Hoe minder wind, er wordt slechts 10 kilometer per uur aangekondigd, hoe groter het aerodynamische voordeel voor Remco is", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Evenepoel ontspannen na de Tour

Campenaerts verwacht dan ook dat iedereen op de lange rechte stukken een snelheid van 60 kilometer per uur zal halen. Voor Campenaerts is Evenepoel dan ook de grote favoriet voor de gouden medaille.

"Zijn 'moral' zit goed. Hij komt met weinig druk naar Parijs. Hij heeft een goede Tour achter de rug. Hij bleef nog een paar dagen met vrouw Oumi in Nice. Hij is ontspannen", stelt Campenaerts.

Toch was de Tour het hoofddoel voor Evenepoel, niet deze olympische tijdrit. Dat Evenepoel pas zes dagen geleden de laatste rit reed in de Tour, maakt dat het moeilijk in te schatten valt hoe het met zijn vorm zit.