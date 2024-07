José De Cauwer geeft Sven Vanthourenhout maar deels gelijk over Evenepoel en benoemt het enige wat écht van tel is

Heeft Sven Vanthourenhout nu gelijk over Remco Evenepoel of niet? José De Cauwer laat er zijn licht over schijnen.

De huidige bondscoach schuift Tarling en Ganna naar voren als topfavorieten, omdat die zich in tegenstelling tot Evenepoel echt konden voorbereiden op de olympische tijdrit. Een uitleg die steek houdt? "Ja, maar ik zou nog altijd de huidige wereldkampioen op gelijke hoogte zetten", aldus De Cauwer bij Sporza. "Hij heeft zijn aerodynamica."

Dat blijft de grote troef van Evenepoel. "Ze noemen hem de Aerokogel, dat alleen is al een voordeel." Dan doelt De Cauwer op zijn aerodynamica als wapen, niet het feit dat hij die bepaalde bijnaam krijgt. 'We moeten Remco niet uitvlakken. Hij is misschien de man die op vlakke het snelste kan rijden." De voorbereiding is wel een issue.

Evenepoel kan wereld weer verbazen

"Voor een eendaagse wedstrijd denk ik dat een specifieke voorbereiding de beste is. De Tour rijden met volle inspanning tot de laatste dag, wat Remco heeft moeten doen terwijl Wout en een deel andere concurrenten dat niet gedaan hebben, is niet de beste voorbereiding. Maar Remco heeft ons al meer dan 1 keer verrast."

Zeg dat wel. "De laatste twee-drie dagen zagen we ook niet meer de meest frisse Remco. We gaan zien in hoeverre Remco gerecupereerd is en hier kan vlammen." Evenepoel zou wel over een tijdritpak op maat en uitstekend materiaal beschikken. "Dat zijn kleine voordelen. Die zijn belangrijk: dat geeft een renner moraal."

De Cauwer nuanceert belang pacingplan

Belangrijk, maar niet cruciaal. "Het enige mogelijke voordeel dat echt telt is de conditie en benen van de dag. Dan moet je het gaan doen en dan zijn inderdaad vooral de benen belangrijk. Het pacingplan is van belang als de tussentijden positief zijn. Het kan de twee kanten uit. Je moet toch de waarheid vertellen tegen die renner."