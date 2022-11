Fem van Empel wint haar droomcross op de Koppenberg en rijdt de concurrentie weg

Bij de vrouwen was opnieuw niets te doen aan Fem van Empel.

De Koppenbergcross heeft bij de vrouwen de GP Jolien Verschueren. Zij won de cross in 2015 en 2016 en overleed vorig jaar aan de gevolgen van kanker. Dit was de eerste wedstrijd in de X2O-trofee, een klassement op tijd.

Sanne Cant, Ceylin Alvarado en Annemarie Worst waren er niet bij, zij nemen rust voor het EK van zaterdag in Namen. Betsema, Schreiber en Van Anrooij namen de beste start, Fem van Empel kwam al snel aansluiten bij het trio.

De Luxemburgse Schreider moest al snel lossen en ook Van Anrooij moest al lossen in ronde twee onder het beukwerk van Van Empel. Niet veel later liet Van Empel ook ploegmate Betsema achter, zij vond Van Anrooij in de achtervolging.

De werderoptredende Ferrand-Prévot was goed gestart, reed dan lek, reed weer naar de zevende plek, maar had opnieuw pech in de slotronde en liep de Koppenberg nog op met haar fiets op de schouder.

Aan Fem van Empel was uiteindelijk niets te doen. Ze kwam solo over de streep en stak nadien nog haar fiets in de lucht. Denise Betsema kwam als tweede binnen op 50 seconden, Van Aanrooij werd derde op 1'13". Honsinger, de winnares van vorig jaar, werd vierde op meer dan twee minuten.