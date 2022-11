'Tom Meeusen (33) neemt hard besluit en wil er mee stoppen eind dit jaar'

Tom Meeusen zou er mee willen stoppen.

Tom Meeusen (33) begon dit jaar nog aan een nieuw veldritseizoen bij zijn ploeg Deschacht-Hens-Maes en reed acht crossen. Zijn beste uitslag dit seizoen is op dit moment een vijfde plaats in de openingscross van het seizoen in de Exact Cross in Kruibeke.

Tijdens de Nacht van Woerden blesseerde Meeusen zich en hij ligt op dit moment nog in de lappenmand. Maar tijdens de Koppenbergcross meldde commentator Ruben Van Gucht bij Sporza dat hij bericht had gekregen dat Meeusen er na de cross in Loenhout op 29 december mee zou stoppen.

Of er contractueel iets aan de hand is of Meeusen de motivatie niet meer vindt, is niet duidelijk. Maar midden in een seizoen stoppen is toch vreemd.