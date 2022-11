Is Lars van der Haar nu topfavoriet voor het EK? "Hermans zal heel straf voor de dag komen"

Zondag staat het EK in Namen op het programma.

Lars van der Haar lijkt net op tijd weer in topvorm om zijn Europese titel te kunnen verdedigen in Namen. Na zijn winst op de Koppenberg heeft de Nederlander getoond dat hij nu op gelijke hoogte staat van Eli Iserbyt.

Van der Haar vindt met het vele klimwerk in Namen dan ook een mooi parcours voor hem. Hij is zondag de grote favoriet om zichzelf op te volgen, omdat het parcours honderd procent op zijn lijf geschreven is", zegt Paul Herygers bij Sporza.

Maar ook Laurens Sweeck en Quinten Hermans moeten we in de gaten houden volgens Herygers. Het parcours mag dan wel zwaar zijn in Namen, Sweeck vond in Amerika ook geen parcoursen op zijn maat, maar deed het toch uitstekend.

En ook Quinten Hermans dus. "Als je goed thuisgeraakt in Luik-Bastenaken-Luik (waar Hermans tweede werd), dan ben je de man. Hij heeft genoeg competitie in zijn benen". Het wordt dan ook een mooie cross zondag volgens Herygers.