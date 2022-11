Sep Vanmarcke blijft ondanks degradatie bij Israel-Premier Tech: "Voor mij verandert er niet zo veel"

Sep Vanmarcke (34) blijft gewoon bij zijn ploeg, ondanks dat hij kan vertrekken door de degradatie.

Israel-Premier Tech degradeert net zoals Lotto-Soudal uit de World Tour. Lotto krijgt een wildcard voor alle WT koersen, zowel de eendagskoersen als de rittenkoersen. Israel-Premier Tech krijgt alleen een wildcard voor de eendagskoersen.

"Voor mij, heel persoonlijk, verandert het niet zo veel, omdat ik weet dat we zijn uitgenodigd voor alle eendagskoersen", zegt Vanmarcke bij Cycling News. "Alle klimmers van het team zullen met meer moeilijkheden te maken krijgen."

Vanmarcke kan in principe vertrekken als de degradatie van zijn ploeg een feit is, maar dat is hij niet van plan. "Voor mij verandert het niet zo veel. Het team was erg jong toen ze de WorldTour-licentie kregen en er nog steeds aan."

"Ik denk dat we de goede kant op gaan, maar misschien nog niet sterk genoeg. Maar dat is de schande: nu het team vooruit gaat en wil worden, is er geen tijd voor."