UCI komt met mededeling over situatie van Toon Aerts: "We kunnen niet zeggen wanneer de zaak wordt afgerond"

De supporters van Toon Aerts trokken gisteren naar de Koppenberg om te protesteren, nu reageert de UCI.

Toon Aerts wacht al bijna negen maanden op een uitspraak van de UCI over zijn positieve dopingtest op letrozole metabolite. Zijn supporters trokken gisteren met spandoeken en chrysanten naar de Koppenbergcross om te protesteren.

De UCI reageert een dag later zelf. "De zaak rond Toon Aerts loopt nog en de UCI geeft doorgaans geen commentaar op lopende zaken. Met het oog op onjuiste en/of onvolledige informatie die openbaar is gemaakt over deze procedure, wenst de UCI echter enkele zaken te verduidelijken."

Omdat het product op de lijst van verboden middelen van het wereldantidopingagentschap WADA staat, schorste de UCI schorste Aerts niet, maar een renner kan zelf beslissen om een voorlopige schorsing te aanvaarden en op vrijwillige basis niet deelnemen aan wedstrijden. Die periode zonder competitie telt dan ook mee bij een eventuele schorsing.

Wat zal er nu gebeuren?

"De heer Aerts zal uitleg geven over het belastende analyseresultaat (AAF). De UCI zal die uitleg (inclusief bewijsmateriaal) beoordelen en, indien relevant, een Aanvaarding van de Gevolgen voorstellen. Zoals bepaald in de Wereldantidopingcode en de antidopingregels van de UCI."

"Als de heer Aerts een voorstel tot Aanvaarding van de Gevolgen weigert, dan zal de zaak doorverwezen worden naar het Antidopingtribunaal van de UCI. Maar de UCI kan op dit moment geen tijdsindicatie geven van een afronding van de zaak-Aerts. De UCI zal zijn rechten blijven respecteren en wacht zijn finale positie af. Daarna zullen we de zaak zo snel mogelijk afsluiten", klinkt het nog.