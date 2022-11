"De kans is groot dat Egan Bernal de Ronde van San Juan rijdt"

De kans bestaat dat Egan Bernal al vroeg aan het seizoen begin. Dat vertelde Matteo Tosatto, ploegleider bij INEOS Grenadiers, aan La Gazzetta dello Sport.

"Het is bijna zeker dat Egan Bernal de Ronde van San Juan zal rijden", vertelde Matteo Tosatto aan La Gazzetta dello Sport. "Hij moet wat duurvermogen opbouwen en wat wedstrijdritme krijgen. Ik verwacht dat hij daarvoor dan wat kortere rittenkoersen van 5 tot 6 dagen zal rijden. Daarna zijn de Ronde van de Algarve, de Ruta del Sol, de Ronde van Valencia en de UAE Tour opties."

Zo zou Bernal snel aan zijn seizoen kunnen beginnen. Een seizoen na een zo goed als verloren jaar. Bernal kwam begin 2022 zwaar ten val en moest daarna maanden revalideren. Pas in augustus reed hij zijn 1e koers. Een maand later beëindigde hij zijn seizoen voortijdig en liet hij zich in Colombia aan zijn knie opereren.

"Zijn problemen aan de knie zijn opgelost en daardoor zijn alle twijfels weg", ging Tosatto verder. "Ook kon Bernal zonder zorgen op vakantie gaan. Op een ploegbijeenkomst in Nice zag hij er goed uit. Hij vertelde me dat hij het seizoen weer als een echte renner kon beginnen. Zonder zorgen en niet denkende aan de pijn. Hij wil terugkeren naar zijn oude niveau."