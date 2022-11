Het EK veldrijden: een jong kampioenschap bij de mannen, maar wel al een mooie erelijst

Sinds 2015 bestaat het EK veldrijden bij de mannen elite pas. In Namen zullen we de 8e Europese kampioen cyclocross kennen en krijgen we een opvolger voor Lars van der Haar.

Lars van der Haar is de regerende Europese kampioen in het veld. Ook was hij de allereerste Europese kampioen in 2015. In het Nederlandse Huijbergen won hij voor Wout Van Aert en Kevin Pauwels.

Een jaar later was het Franse Pontchâteau het decor van het EK. Het was een gesloten en trage wedstrijd, waar Toon Aerts van kon profiteren. Hij won voor Mathieu van der Poel en Wout Van Aert.

Van der Poel won in 2017 in Tabor. Nederland was die dag in Tsjechië een klasse beter, want van der Haar werd 2e. Aerts werd op bijna anderhalve minuut 3e door Michael Vanthourenhout in de sprint te kloppen.

© photonews

Ook in 2018 won van der Poel. Deze keer was het in het Nederlandse Rosmalen. Hij kon Van Aert afhouden. Laurens Sweeck pakte het brons mee naar huis.

In 2019 ging van der Poel voor een 3e Europese titel op rij. Hij moest in de slotronde wel nog afrekenen met Eli Iserbyt. Dat lukte hem ook. Sweeck was opnieuw goed voor het brons.

Rosmalen mocht in 2020 nog eens het EK organiseren. Deze keer was een Belg aan het feest. Iserbyt won voor Vanthourenhout en van der Haar.

De voorlopig laatste editie werd door van der Haar op de VAM-berg gewonnen. Hij rekende in de slotronden af met Quinten Hermans en pakte zo zijn 2e Europese titel. Vanthourenhout was 3e.