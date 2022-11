Heugelijk nieuws voor Stig Broeckx: hij verwelkomt samen met partner Marlies dochtertje Isa

Heugelijk nieuws voor Stig Broeckx. Hij is vader geworden.

In mei had raakte al het nieuws bekend dat Stig Broeckx samen met zijn partner Marlies hun 1e kindje verwachtte. "Vader worden, is altijd mijn grootste motivatie geweest", schreef Broeckx in mei op Instagram. "Soms komen dromen uit." Op 31 oktober was het zo ver. Het koppel verwelkomde dochtertje Isa.

Broeckx was een beloftevol wielrenner bij Lotto-Soudal, maar in 2016 raakte hij betrokken bij een zware valpartij. Zijn carrière was voorbij. Sindsdien is hij via zijn revalidatie en positivisme een motivatiebron.