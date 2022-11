De gekste stunts en kunstjes op een fiets: het WK Indoor Cycling strijkt dit weekend neer in Gent

Het spectaculaire wielerevent strijkt neer in België.

Later deze maand vindt de Zesdaagse van Vlaanderen-Gent plaats in het Kuipke in Gent, dit weekend vindt er een heus WK plaats in de Topsporthal. Het WK Indoor Cycling verzamelt de beste kunstenaars op een fiets.

Er zijn twee disciplines: cyclobal en kunstrijden. Het event wordt georganiseerd door de UCI en is dus ook een officieel WK. Vier jaar geleden was het evenement al eens in België, in Luik.

In het cyclobal, een soort voetbal op fietsen, nemen voor België Brecht Damen en Niels Dirikx deel. Het wordt hun laatste WK. In het kunstrijden neemt de ervaren Tatika Bovendaerde (34) voor de twintigste keer deel. Maar er staan ook wat jonge talenten klaar: Manon Geldof (19), Jelle Delporte (20), Lien Pattyn (15) en Finn Hoornaert (16) nemen ook deel en willen vooral ervaring opdoen.