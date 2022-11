Julian Alaphilippe wil vooral aan volgend seizoen denken: "Ik was nooit 100% dit jaar"

Zijn tweede jaar in de regenboogtrui was geen pretje voor Julian Alaphilippe.

Het wielerjaar 2022 is er een om snel te vergeten voor Julian Alaphilippe. Hij viel zwaar in de Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik, had last van een bronchitis en liep ook nog corona op. Hij kon daardoor niet zijn normale niveau halen dit jaar.

"Ik was nooit 100% tijdens een koers dit jaar, ik vocht altijd terug, dus het was moeilijk om dat in evenwicht te brengen met mijn gebruikelijke ambities, vooral terwijl ik de regenboogtrui droeg. Ik wilde winnen zoals ik al zo vaak heb gedaan, maar de tegenslagen bleven maar komen", zegt hij bij Cyclingnews.

De zware val in Luik, waar hij twee gebroken ribben, een klaplong en een gebroken schouderblad aan over hield, heeft ook zijn sporen nagelaten. "Als het gevaarlijk is in afdalingen, ben ik iets meer bang om te vallen dan voorheen. Dat betekent niet dat ik meer zal remmen of dat ik nu slecht ben in dalen."

"Maar ik moet toegeven dat ik iets meer gevaar voel. Gelukkig heb ik nu geen pijn als ik fiets, dus ik ben niet bang om te koersen en niets zal me tegenhouden in 2023", zegt de voormalige wereldkampioen nog.