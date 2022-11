Voorbeschouwing EK vrouwen elite: Kan Van Empel het ook op een modderparcours?

Het EK bij de vrouwen staat zaterdag om 15u op het programma.

Het EK bij de vrouwen wordt dit jaar voor de 20ste keer gereden. De Nederlandse Daphny van den Brand is recordhoudster met vier titels. De voorbije vier jaar was Nederland ook aan het feest met Worst, Kastelijn, Alvarado en Brand. En ook dit jaar lijkt de titel naar Nederland te gaan.

Parcours

Het parcours in Namen staat bekend als een van de zwaarste maar ook een van de mooiste in het veldritseizoen. Op en rond de Citadel van Namen zullen de rensters een stevig parcours voorgeschoteld krijgen dat door de modder nog wat zwaarder wordt.

Dat parcours is licht gewijzigd met een nieuwe brug, de schuine kant zou iets uitdagender zijn en net voor de finish ligt er ook weer een klimmetje dat eventueel als scherprechter kan dienen.



Favorieten

Titelverdedigster Lucinda Brand is er door een blessure niet bij. De topfavoriete nummer één is dan ook de Nederlandse Fem van Empel. Zij won zeven van de acht crossen waar ze dit jaar aan de start kwam. Dat was bijna allemaal op snelle omlopen, het is dus afwachten of ze het ook kan op een parcours met modder.

En wie wel uit de voeten kan op het parcours in Namen, is Denise Betsema. Vorig jaar werd ze tweede na Brand, in 2020 werd ze derde. Zij heeft op deze omloop dus al bewezen dat ze goed kan presteren. De vrouw uit Texel lijkt de enige die Van Empel het vuur aan de schenen kan leggen.

Wereldkampioene Mariannne Vos reed nog maar twee crossen en het is dan ook moeilijk in te schatten hoe goed ze al is. Vos reed voor het laatst in Namen in 2019 en werd toen negende op 3 minuten van winnares Brand. Daarnaast heeft Nederland met Alvarado en Worst nog kanshebbers op een medaille.

Niet-Nederlandse kanshebbers op een medaille zijn de Hongaarse Vas, die won in Woerden, en de Française Ferrand-Prevot. Ferrand-Prevot begon goed op de Koppenberg, maar kende materiaalpech en eindigde twaalfde. De Belgen Cant en Norbert-Riberolle starten met weinig ambitie en een medaillle zou dan ook een stunt zijn.