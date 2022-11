Annemiek van Vleuten: "Omring me liever met mensen die me gewoon als Annemiek zien"

Annemiek van Vleuten won dit jaar zowat alles wat ze kon winnen, maar dat heeft soms ook nadelen.

De Omloop, Luik-Bastenaken-Luik, de Giro, de Tour, de Vuelta en het WK. Dat won Annemiek van Vleuten allemaal in één seizoen. Ze ontpopte zich dit jaar ook helemaal tot klassementsrenner.

"Ik heb het inderdaad beter aangepakt dan voorheen. Er waren dit jaar weinig defensieve dagen, en als die er al waren, was dat terwijl ik herstellende was van ziekte in de Tour (een voedselvergiftiging, red). Dus eigenlijk was dat goed voor mij, alhoewel de Tour wel écht elke dag voelde als een klassieker. De Giro en Vuelta zijn minder stressvol", zegt ze bij El Peloton.

Van Vleuten wil gewoon Annemiek zijn

Door haar vele successen is Van Vleuten dit jaar nog bekender geworden dan ze al was. "Het kan me soms dwars zitten dat mensen me als ster zien. Zo is het wel eens dat er mensen mee gaan trainen met mijn groep en het dan als een eer zien dat ik erbij ben."

"Dan word ik behandeld als ster in plaats van de persoon Annemiek. Daarom omring ik mijzelf liever met mensen die me gewoon als Annemiek zien en natuurlijke gesprekken met me kunnen voeren", besluit ze.