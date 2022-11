Ook achterstand na een fietswissel houdt Fem van Empel niet van de Europese titel bij de vrouwen

Gezien haar eerdere prestaties was Fem van Empel torenhoog favoriete voor het EK. Een fietswissel maakte het haar wel niet makkelijk. Uiteindelijk kende het kampioenschap toch de verwachte ontknoping, met een naar winst solerende Van Empel.

De nog altijd maar 20-jarige groeibriljant aarzelde niet om te demonstreren wie in grootse vorm aan de start van het EK was gekomen. Nadat ze bergop niet in haar klikpedaal raakte, konden er wel weer wat rensters aansluiten. Een tweede keer doortrekken dacht de Nederlandse dan maar. Enkel Vas kon nog volgen.

Ineens kreeg de wedstrijd een andere wending: door een probleem met haar fiets moest Van Empel terug naar de materiaalpost. Het leverde haar een achterstand van een kleine halve minuut op en zorgde voor een interessante situatie. Vooraan waren Betsema en Alvarado inmiddels tot bij Vas geraakt.

KOELBLOEDIGE VAN EMPEL

Van Empel bleef heel koelbloedig en kwam met mondjesmaat dichterbij. Het onvermijdelijke gebeurde: Van Empel vond wer de aansluiting vooraan. De renster die het seizoen tot dusver domineert, begon haar tegenstandsters nadien helemaal te versmachten. Alvarado spartelde het langst tegen, maar moest zich na een foutje ook gewonnen geven.

De omstandigheden indachtig genomen was Van Empel de hele wedstrijd eigenlijk gewoon een klasse te sterk. De Europese titel is dan ook meer dan verdiend. Alvarado werd een mooie tweede op 22 seconden van de winnares. Kata Blanka Vas zorgde er voor dat het geen volledig Nederlands podium werd en finishte knap als derde.