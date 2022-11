Thibau Nys over het hoge niveau bij de beloften: "In Maasmechelen snellere rondetijden in eerste helft dan bij de profs"

Thibau Nys is een van de topfavorieten op de Europese titel bij de beloften.

Zaterdag om 13u15 strijden de beloften om de Europese titel. Thibau Nys is een van de topfavorieten na zijn winst in de Wereldbekermanches bij de beloften in Tabor en Maasmechelen.

Hij kiest nog bewust voor de beloftencategorie en niet voor de elite. "Met déze vorm is dat misschien wel mogelijk. Maar hoe zal dat over een maand of twee zijn?’ In een crosspeloton met ook Van Aert, Van der Poel en Pidcock erbij. De beste Hermans. Mogelijk Aerts ook opnieuw. Ik zou stappen overslaan. En dat wil ik niet", zegt hij bij HLN.

En dat niveau is ook hoog bij de beloften, die eigenlijk ook al zouden meekunnen bij de profs. "Ronhaar, Meeussen, Michels, Verstrynge, Wyseure, ik... allemaal zijn we daartoe in staat. In Maasmechelen klokten we in de eerste helft van ónze WB-race snellere rondetijden dan de profs. Dat zegt toch iets. Op die manier maken we elkaar ook sterker."