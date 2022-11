Traantjes van geluk en ontgoocheling bij Alvarado: "Van Empel is zeker te kloppen, alleen moet alles meezitten"

Het EK veldrijden, bij de dames gewonnen door Van Empel, maakte bij Alvarado wel wat los. Traantjes rolden van de wang aan de aankomst bij de wereldkampioene van x.

Ceylin del Carmen Alvarado komt van ver terug en heeft een lange weg moeten afleggen om echt weer die aansluiting te vinden bij de top. Dat lijkt met haar tweede plaats op het EK nu wel definitief gebeurd. "Het zijn traantjes van geluk omdat ik heb kunnen doorzetten en op een kampioenschap weer op een podium sta. Dit is de bevestiging. Daar ben ik blij om. Dan zie je dat het harde werken wel loont."

Bovendien is het veelbelovend voor de veldritten die er nog allemaal aankomen. "Het seizoen is nog lang, hé. Er kan nog zo veel gebeuren en hopelijk blijf ik groeien." Fierheid en geluk waren evenwel niet de enige emoties die overheersten bij Alvarado. "Anderzijds zijn het traantjes van verdriet, want ik was er zo dichtbij en uiteindelijk is het net niet."

AL VAKER TWEEDE IN NAMEN

Vooral de manier waardoor de tweede plaats het maximale bleek, zat Alvarado wat dwars. "Door dat ene foutje verspeel je in ieder geval de strijd om de overwinning." Jammer, want het parcours in Namen lag haar wel. "Ik rijd hier altijd wel graag. Ik heb hier nog nooit gewonnen. Ik ben wel al een aantal keer tweede geëindigd, nu weer."

Onderweg heeft de Nederlandse wel genoten van de strijd. "Ik moest wel af en toe een paar gaatjes laten, maar reed die wel steevast terug dicht. Dat was wel spannend." Aan het eind van de dag kwam er wel opnieuw een zege bij voor haar landgenote Van Empel. Is die wel te verslaan? "Ze is zeker te kloppen. Het is kwestie van een foutloze cross te rijden en haar pijn te doen onderweg. Alleen moet alles meezitten."