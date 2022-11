Belgische podiumplaatsen in Spaanse cyclocrossen

Naast het EK in Namen waren er in hetzelfde weekend ook crossen in Spanje. Daar reden een paar Belgen naar een podiumplaats.

Zaterdag was er de veldrit in Llodio. Bij de mannen stonden 2 Belgen op het podium. Anton Ferdinande eindigde op plaats 2. Hij hield zijn ploegmaat Lander Loockx naast zich. De Spanjaard Kevin Suarez zorgde voor de thuiszege. Bij de vrouwen was er een 6e plaats voor Jinse Peeters. Suzanne Verhoeven eindigde 10e. Ook bij de vrouwen won een Spaanse. Lucia Gonzalez won voor Manon Bakker.

Een dag later was er de cross in Karrantza. Ferdinande legde opnieuw beslag op plaats 2. Loockx moest deze keer me plaats 4 tevreden zijn. Opnieuw won Suarez. Verhoeven was de beste Belgische bij de vrouwen. Ze eindigde 5e. Peeters moest tevreden zijn met plaats 9. Deze keer won Bakker voor Gonzalez.