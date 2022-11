Bondscoach emotioneel omdat net Michael wint: "We hebben een verleden en hebben mekaar altijd teruggevonden"

Met elke Belg was de bondscoach tevreden geweest, maar dat net Michael Vanthourenhout Europees kampioen werd, maakte wel heel wat los.

Gevraagd naar wat het voor hem persoonlijk betekende, was het voor Sven Vanthourenhout vechten tegen de tranen. "Ik kan niet ontkennen dat het dubbel zo veel deugd doet. Michael is iemand die mij altijd nauw aan het hart heeft gelegen. De Vanthourenhout-familie is groot. Ik ga niet zeggen dat we samen zijn opgegroeid, maar we hebben uiteindelijk wel een verleden en we hebben mekaar ook altijd teruggevonden."

In zijn functie als bondscoach belichtte Sven ook het sportieve aspect. "Michael is een apart en kwaliteitsvol renner. Hij toont elk jaar zijn flitsen. Hij is wereldkampioen geworden bij de jeugd, klopte vorig jaar Pidcock in de Wereldbeker in Namen en won ook al een Wereldbekercross in Tabor. Op de kampioenschappen is hij al vaak ook op een Van Aert of Van der Poel gestuit. Ik denk dat hij de trui verdient."

Wat betekent dit nu voor de carrière van Michael Vanthourenhout? "Ik denk niet dat dit voor hem veel als renner verandert, hoor. Als hij 21-22 jaar zou zijn, zou je zeggen van wel. Hij zal verder doen zoals hij bezig is en elk jaar eens een grote vis - hiermee bedoel ik een klassieker, klassementscross of kampioenschap - vangen. Zo kan je ook een heel mooie carrière uitbouwen."