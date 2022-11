EK krijgt niet zelfde winnaar als in 2021: "Michael Vanthourenhout is verdiende winnaar, maar ik baal als een stekker"

Het EK heeft dan toch niet dezelfde winnaar als in 2021 gekregen. Het is Michael Vanthourenhout geworden en niet Lars van der Haar, ook al had laatstgenoemde bij momenten wel uitzicht op een nieuwe zege.

Van der Haar opende alvast met een sterk offensief. "Ik wilde op tijd voorop geraken. Ik zag Michael Vanthourenhout komen en dacht: ik moet van hem weg. Het ging goed, tot aan die lekke band. Zonder die had er misschien wel wat meer in gezeten."

Er kwam nadien alleen nog maar meer pech - vooral in de vorm van valpartijen - voor de Nederlander, waardoor hij Vanthourenhout moest laten gaan. "Ik kwam naar hier om de trui te veroveren en ik heb 'm niet: dat is klote. Michael is wel een verdiende winnaar. Hij heeft het niet gestolen, maar ik baal wel als een stekker."

PECH EN FOUTEN

Van der Haar erkende dat het verschil in foutenlast mee voor het verschil gezorgd had tussen de twee. "Hij rijdt niet lek en hij maakt geen fouten. Wat ik anders had kunnen doen? Niet lek rijden. Het was bij mij pech, maar ook wel fouten maken", aldus een eerlijke zilveren medaillewinnaar.