Eli Iserbyt heeft een verrassende verklaring voor zijn opgave op het EK in Namen

Eli Iserbyt gaf op tijdens het EK in Namen. Achteraf had hij daar een verrassende verklaring bij Sporza voor.

Het EK begon goed voor Eli Iserbyt. Hij schoot razendsnel uit de startblokken, maar na een halve ronde zakte hij weg. "Bij de 1e schuine kant verloor ik mijn evenwicht en moest ik van de fiets. Toen ik daarna er weer wou opspringen, voelde ik iets in mijn linkerbeen. Ik weet niet wat het was, maar het deed veel pijn. Jammer, want tot dan had ik een goed gevoel en mijn start was prima", vertelde hij aan Sporza.

"Het was heel raar", ging Iserbyt verder, die halfweg opgaf. "Ik moet zeggen dat ik sinds mijn rugproblemen met een soort van gevoelloosheid aan mijn linkerkant zit. Ik dacht dat het beter was, maar tijdens deze wedstrijd speelde het weer op."

"Het probleem zit niet meer in mijn rug zelf. Maar ik ga ook niet meer wegsteken dat ik iets chronisch heb. Het is onder controle, maar bij een verkeerde beweging is het weer geïrriteerd", sloot Iserbyt af.