Hongaarse Vas blij met brons op EK: "Voelde me bergop slecht en kende niet mijn beste dag"

De Hongaarse pakte al voor het derde jaar op rij een medaille op het EK.

Blanka Kata Vas (21) pakte in 2020 en 2021 zilver op het EK, dit keer werd het brons. De Hongaarse dacht even aan de titel toen van Empel pech kreeg en moest achtervolgen, maar de Nederlandse was uiteindelijk toch te sterk.

Ze was wel tevreden met haar medaille. "Dit voelt heel erg goed.Het was mentaal en fysiek wel heel erg zwaar. Ik hou van de afdalingen en de technische passages, maar de stroken die bergop liepen waren wel echt pittig."

Dat Vas tevreden was met haar medaille heeft te maken met feit dat ze zich niet top voelde. "Ik voelde me bergop niet echt goed en kende niet mijn beste dag. Tegen Fem van Empel was uiteindelijk niets te doen, dat weet ook de Hongaarse: "Ze rijdt momenteel echt op een ander niveau."