Léo Bisiaux heeft sterkste eindschot in beklijvend EK bij junioren, beste Belgen finishen op plaatsen 5 en 6

Met een beklijvende cross bij de heren junioren begon EK-dag 2. Léo Bisiaux won, nadat de Belgen zich naar best vermogen verweerden en twee ereplaatsen behaalden.

Antoine Jamin en Wies Nuyens zorgden voor de Belgische vertegenwoordiging in de voorste gelederen. Vooral Jamin ging voortvarend tekeer en trachtte met een vroege aanval de wedstrijd in zijn voordeel te beslechten. Zijn voorsprong schommelde rond de tien seconden of iets meer, maar helemaal uit de greep van de achtervolgers was hij niet.

Dat bleek toen Nielsen, Bisiaux en Nuyens de aansluiting vonden. Op een geven reden bevonden de eerste zeven renners in de cross zich haast op een zakdoek: ze bevonden zich binnen de tien seconden na mekaar. De Deen Nielsen zag zijn kans om het commando te nemen, maar Bisiaux ging er met een versnelling op en over. Nielsen haakte wel zijn wagonnetje aan.

EEN TIK VOOR JAMIN

Jamin deed nog één poging om er nog naartoe te gaan. Dat lukte net niet en hij kreeg meteen hierna ook nog de oprukkende Nederlander Guus van den Eijnden over zich heen. Dat was een tik die Jamin nog moeilijk te boven kwam. Van den Eijnden was zo op weg naar brons.

Het werd nog een felle strijd tussen twee jonge kerels voor de Europese titel. Bisiaux bleef druk zetten en sloeg een kloof van vijf seconden. Dat was voldoende om de definitieve beslissing te forceren. Een triomf dus voor Frankrijk op dit EK veldrijden. Antoine Jamin en Wies Nuyens waren nog betrokken in een nipte sprint voor de ereplaatsen. Nuyens werd vijfde, Jamin zesde.