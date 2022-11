Puck Pieterse viert haar Europese titel met een wheelie: "Nog niet zeker of ik het WK rijd bij de beloften"

Puck Pieterse weet wel hoe te vieren in stijl. Bij het behalen van de Europese titel bij de beloften trakteerde ze het publiek in Namen op een wheelie.

Het machtsvertoon van Pieterse sprak boekdelen: niemand die haar enigszins iets kon in de weg leggen. "Ik voelde me goed en besliste meteen om te gaan. Eens ik een gaatje sloeg, kon ik dat verder uitdiepen." In het wedstrijdbegin kwam Bäckstedt vlak achter haar ten val. Pieterse slaagde er wel in om rechtop te blijven. "Het lag er droog bij, maar het is een heel leuk parcours. Zeker als je hier uit de problemen kan blijven."

De voorsprong groeide ronde na ronde, Pieterse was al heel vroeg zegezeker. "In de laatste halve ronde wist ik wel dat het binnen was als mij niets meer zou overkomen. Dan ben ik wel beginnen na te denken. Als er dan nog wat lucht in de banden zit, vraag je je af of je een wheelie zou durven. En ook of ik het zou kunnen, want er staat wel wat wind aan de aankomst."

NOG GEEN WB-WINST BIJ ELITE

Het is wel duidelijk dat de Nederlandse er in deze categorie met kop en schouders bovenuit steekt. "Het is nog niet zeker of ik het WK rijd bij de beloften. Ik heb bij de elite nog geen Wereldbekercross gewonnen, al ben ik er wel een paar keer dichtbij geweest. Daarom vond ik het wel gepast om dit EK nog bij de beloften te rijden."

Haar landgenote Shirin van Anrooij maakte dezelfde keuze. "Shirin en ik hebben naar de cross bij de elite gekeken. Dan vroegen we ons wel af waar we ergens zouden rijden als we hadden meegedaan. Fem van Empel heeft bij de elite een hele mooie wedstrijd gereden."