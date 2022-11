Statistieken EK veldrijden 2022: Lage Landen boven in Namen, Nederland pakt nipt meer medailles dan België

De Lage Landen nemen nog altijd de bovenhand in het veldrijden. Dat heeft het EK in Namen duidelijk gemaakt en vinden we ook terug in de statistieken over het kampioenschap.

We nemen de medailles en de behaalde uitslagen nog eens onder de loep. Nederland prijkt helemaal bovenaan in de medailespiegel en doet nipt beter dan België, met 7x eremetaal en ook één gouden plak meer. Het gastland kan zich dan weer optrekken aan het feit dat het bij de mannen elite met plaatsen 1 en 3 een gedroomd resultaat beet heeft en ook doorlopend goed presteerde. MEDAILLESPIEGEL 1. Nederland (7 medailles, 3x goud)

2. België (6 medailles, 2x goud)

3. Frankrijk (2 medailles, 1x goud)

4.Denemarken (1 medaille, 0x goud)

5. Italië (1 medaille, 0x goud)

6. Hongarije (1 medaille, 0x goud) UITSLAGEN Elite Heren 1. Vanthourenhout

2. Van der Haar 47"

3. Sweeck 2'17"

4. Nieuwenhuis 2'48"

5. Kuhn 2'51" Dames 1. Van Empel

2. Alvarado 22"

3. K. Vas 36"

4. Betsema 46"

5. Casasola 1'53" Beloften Heren 1. Verstrynge

2. Nys 6"

3. Meeussen 11"

4. Toneatti 15"

5. Ronhaar 35" Dames 1. Pieterse

2. Burquier 50"

3. Van Anrooij 1'27"

4. Schreiber 1'46"

5. Bäckstedt 1'53" Junioren Heren 1. Bisiaux

2. Nielsen 6"

3. Van den Eijnden 19"

4. B. Vas 22"

5. Jamin 22" Dames 1. Molengraaf

2. Corvi 3"

3. Van Sinaey 14"

4. Ferguson 48"

5. Muller 1'04"