Wereldkampioene Puck Pieterse nu ook Europees kampioene U23: niemand houdt haar na val Bäckstedt bij

Bij de U23 dames had wereldkampioene Puck Pieterse ook haar zinnen gezet op de Europese titel. Bäckstedt was een mogelijke concurrente. Nadat die letterlijk wegviel, kon niemand Pieterse nog een strohalm in de weg leggen.

Wanneer Pieterse een eerste keer overnam aan de kop van de koers, wilde Bäckstedt maken dat ze mee was. Helaas voor haar ging het in de afdaling mis: de Welshe renster maakte een lelijke smak op de kasseien. Gelukkig kon ze wel weer verder, al kon ze niet meer voor de prijzen rijden. Er was niemand anders die een imponerende Pieterse kon bijhouden: die reed al snel een voorsprong van twintig seconden bij mekaar. Van Anrooij moest na een gemiste start beginnen aan haar inhaalrace, maar nestelde zich toch ook al in een groepje met achtervolgsters, samen met Schreiber en Burquier. Nadat Schreiber moest afhaken, leek al vast te liggen welke rensters op het podium zouden staan. PIETERSE UITSTEKEND OP DE SCHUINE KANTEN Pieterse bleef de lastige schuine kanten goed verwerken en zo haar voorsprong verder uitdiepen. Ook Burquier reed technische een uitstekende wedstrijd. Dat hielp de Française om weg te rijden bij Van Anrooij en haar hand uit te steken naar de zilveren medaille. Zo was er dus al vroeg zekerheid over alle eremetaal: goud en zilver ging naar Nederland met Pieterse en Van Anrooij. Het zilver was voor Frankrijk met Burquier. Op die Europese titel van Pieterse viel alvast niets af te dingen: het was een demonstratie om u tegen te zeggen.