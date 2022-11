Dylan van Baarle kijkt uit naar Jumbo-Visma: "Met mannen als Wout Van Aert is de kans groter dat ik een klassieker kan winnen"

Na 5 jaar INEOS Grenadiers maakte Dylan van Baarle de overstap naar Jumbo-Visma. Zelf kijkt hij daar al naar uit.

Dylan van Baarle tekende bij Jumbo-Visma een contract voor 3 seizoenen. Ook kon hij nog bij INEOS Grenadiers blijven. "Maar ik dacht: als ik nu bijteken, zal ik waarschijnlijk voor de rest van mijn carrière nog bij dezelfde ploeg blijven. Of ik dacht: wat kunnen ze ergens anders nog uit me halen", aldus van Baarle bij Helden Magazine. Het werd uiteindelijk de keuze voor een andere omgeving: "Ik ben benieuwd wat ze de komende jaren bij Jumbo-Visma nog uit me kunnen halen."

Bij Jumbo-Visma zal van Baarle van de voorjaarsploeg deel uitmaken: "Met Wout Van Aert, Christophe Laporte en Tiesj Benoot heb je een team dat zijn stempel op de wedstrijd kan drukken. Ik denk dat de kans daardoor groter is dat ik een wedstrijd kan winnen. Het is immers belangrijk dat je met veel renners in de finale zit en met Jumbo-Visma heb je die garantie. Ze hebben zo'n 5 renners die een finale kunnen rijden."